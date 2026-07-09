Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Handys bei Einbruch in Baunataler Einkaufszentrum erbeutet: Polizei sucht Zeugen

Baunatal (Landkreis Kassel): (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in ein Handygeschäft in einem Einkaufszentrum in Baunatal-Hertingshausen eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Smartphones und Tablets, wobei die genaue Anzahl noch nicht feststeht. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Die ermittelnden Beamten der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die um 02:46 Uhr ausgelöste Alarmanlage verriet die Einbrecher, die sich gewaltsam Zutritt durch eine Glastür in das Einkaufszentrum verschafften. Im weiteren Verlauf zerstörten die Täter vermutlich gezielt die Tür des in der Einkaufspassage befindlichen Handyladens und entwendeten hieraus zahlreiche Elektroartikel. Anschließend verließen die Einbrecher mit ihrer Beute das Einkaufszentrum und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob die Täter ein Fahrzeug nutzten oder zu Fuß flüchteten, ist bislang noch unklar. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach Schätzung der Beamten auf 4.000 Euro.

Neben den Auswertungen der vorhandenen Videoaufzeichnungen sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561/ 9100 zu melden.

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