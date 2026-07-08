Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Vermisste 19 jährige Patricia B. leblos aufgefunden

Baunatal (ots)

Die seit dem 05.07.2026 vermisste 19-Jährige Patricia B. aus Baunatal ist tot aufgefunden worden.

Die Vermisste wurde am 08.07.2026, gegen 18:15 Uhr, leblos in der Bauna von einer Spaziergängerin entdeckt und von der Feuerwehr geborgen. Nach ersten Erkenntnissen ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes dauern an.

Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

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