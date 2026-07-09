Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mit Schreckschusspistole in die Luft geschossen: Alkoholisierter 24-Jähriger stellt sich Polizei

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am gestrigen Mittwochabend im Bereich des Entenparks in Hofgeismar. Gegen 23:10 Uhr hatten mehrere besorgte Passanten den Notruf der Polizei gewählt, nachdem sie in dem Park am Poppenhäuser Weg Schussgeräusche wahrgenommen hatten. Vor Ort berichteten Zeugen den hinzugeeilten Streifen dann von einem augenscheinlich alkoholisierten Fahrradfahrer, der offenbar grundlos in die Luft geschossen hatte und dann geflüchtet war. Dabei ergaben sich auch Hinweise auf einen 24 Jahre alten Mann aus Hofgeismar, den die Beamten an seiner Wohnanschrift jedoch nicht antreffen konnten. Auch verlief die Fahndung nach dem Schützen zunächst ohne Erfolg. Wenig später erschien der 24-Jährige dann auf der Wache der Polizeistation Hofgeismar und gab reumütig zu, zuvor in dem Park mit einer Schreckschusspistole geschossen zu haben. Die Waffe habe er zwischenzeitlich in einem Gewässer entsorgt. Der Mann, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille ergab, muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

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