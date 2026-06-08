Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Baunatal: Fahndung nach einer 63 Jährigen aus Baunatal

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Baunatal (ots)

Seit heute Morgen 05:00 Uhr wird die 63 Jährige Swetlana M. aus Baunatal vermisst. Sie hat die gemeinsame Wohnung verlassen und ihr aktueller Aufenthaltsort ist seit dem unbekannt. Frau M. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Frau M. kann wie folgt beschrieben werden: Sie ist 152 cm groß, leicht korpulent, graue Haare, Brille. Sie ist bekleidet mit einem dunkelblauen T-Shirt mit Aufdruck "ISS" und einer schwarzen Stoffhose, und führt sie eine graue Umhängetasche mit sich. Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Süd/West in Baunatal, unter der Telefonnummer 0561/910-2620, in Verbindung zu setzen.

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