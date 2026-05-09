POL-KS: Polizei sucht den 12-jährigen Mansur S aus Kassel

Kassel (ots) - Kassel-Nord: Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am gestrigen Donnerstagnachmittag in der Jägerstraße in der Kasseler Nordstadt, nachdem dort gegen 14:25 Uhr eine Schlägerei gemeldet worden war. Als die ersten hinzugeeilten Streifen am Tatort eintrafen, stießen die Beamte auf drei Männer im Alter von 39 und 40 Jahren, bei denen es sich ...

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