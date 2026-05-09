POL-KS: Polizei sucht den 12-jährigen Mansur S aus Kassel
Kassel (ots)
Seit Freitag, 08.05.2026, 17:00 Uhr wird der 12-jährige Mansur S. aus Kassel vermisst. Der 12 Jahre alte Junge wird wie folgt beschrieben: ca. 156 cm groß, schwarze Haare und schlank. Mansur ist mit einem blauen Jogginganzug und schwarzen Schuhen bekleidet. Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des vermissten Jungen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561.9100 in Verbindung zu setzen.
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