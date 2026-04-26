Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder: Vermisstensuche nach dem 83 Jährigen Peter C. aus Neuental/Neuenhain

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Kassel (ots)

Seit heute, So., 26.04.26, gg. 14:00 Uhr wird der 83 Jährige Peter C. aus Neuental/Neuenhain vermisst. Herr C. hat die Wohnanschrift verlassen und seit dem ist sein Aufenthaltsort unbekannt, er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Herr C. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, 180 Kg schwer, graue kurze Haare. Er ist bekleidet mit einer rot/schwarzen Jacke und einer blue Jeans mit bunten Hosenträgern. Evtl. trägt er eine Kappe. Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort wir gebeten sich mit der Polizeistation Homberg unter der Telefonnummer: 05681-7740 in Verbindung zu setzen.

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