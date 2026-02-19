Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei bittet um Hinweise auf Identität von unbekannter Toter in Baunatal

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Am Montag, 2. Februar 2026, gegen 5:30 Uhr, fand ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße in Baunatal eine leblose Frau neben einem der Hauseingänge, für die leider jede Hilfe zu spät kam. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Identität der Toten und der genauen Todesursache haben wie üblich in solchen Fällen die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen. Die Verstorbene hatte sich die tödlichen Verletzungen mutmaßlich bei einem Sturz von einem frei zugänglichen Balkon des 12. Stockwerks des Hochhauses zugezogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich weder bei den polizeilichen Ermittlungen, noch bei der Obduktion der Verstorbenen ergeben. Die Identität der Toten konnte trotz umfangreicher Ermittlungen bislang allerdings noch nicht geklärt werden.

Verstorbene war 25 bis 40 Jahre alt und hatte Tätowierung am Unterarm

Die Verstorbene führte keinen Ausweis oder Gegenstände mit sich, die Hinweise auf ihre Identität erbrachten. Auch die Befragungen der Hausbewohner und die weiteren Ermittlungen im örtlichen Umfeld sowie der Abgleich mit bekannten Vermisstenfällen konnten bisher nicht zur Identifizierung der Frau führen. Die Verstorbene ist ca. 1,55 Meter groß, 25 bis 40 Jahre alt, hat eine untersetzte Statur, schwarze Haare und eine Tätowierung mit Sternenmuster am rechten Unterarm. Zum Zeitpunkt ihres Versterbens war die Frau mit Badeschuhen der Marke MAUI-Sports in Größe 38/39, einer grauen Jogginghose in Jeansoptik vom Hersteller C&A in Größe 44 und einem schwarzen Tank-Top der Marke Nike in Größe M bekleidet.

Die Beamten des K 11 wenden sich nun mit der Veröffentlichung von Fotos der Tätowierung sowie Teilen der Bekleidung der Frau an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise auf ihre Identität. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel