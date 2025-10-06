Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Stadt Kassel (Vorderer Westen) vermisstes 11 jähriges Kind
Kassel (ots)
Seit dem 06.10.2025, 12:00 Uhr, ist die 11 jährige Albina K. aus einem Krankenhaus im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen abgängig. Die Albina kann wie folgt beschrieben werden: ca. 115 cm groß, schlank, glatte, schulterlange, rötliche Haare und trägt vermutlich ein Oversize Sweatshirt in der Farbe beige- lila und eine schwarze, breitere Hose. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort machen oder hat die Albina seit 12:00 Uhr gesehen? Hinweise bitte telefonisch an das örtlich zuständige Polizeirevier in Baunatal (Tel. 0561-9102620) oder jede andere Polizeidienststelle.
