POL-KS: 14-jährige Fatima H. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht nach der vermissten 14-jährigen Fatima H. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort des Mädchens aus Kassel. Sie war in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgerissen, kehrte aber meist nach kurzer Zeit wieder zurück oder wurde aufgefunden. Besorgte Angehörige konnten zwar seit ihrem Verschwinden am 1. August 2025 Kontakt zu der 14-Jährigen herstellen, ihren Aufenthaltsort gab sie jedoch nicht preis. Da auch die weiteren Ermittlungen der zuständigen Beamten des Kommissariats 36 (Haus des Jugendrechts) im persönlichen Umfeld nicht zu ihrem Auffinden führen konnten, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Fatima ist 1,65 Meter groß, schlank und hat langes, dunkelbraunes bis rötliches Haar und wirkt älter als 14 Jahre. Bei ihrem Verschwinden war sie mit einem T-Shirt, einer kurzen schwarzen Jacke und einer beigefarbenen Hose bekleidet.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

