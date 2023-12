Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrolle durch Revier Ost: Betrunkener Fahrer mit Pistole unter Sitz gestoppt

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Nicht mal zehn Minuten nachdem Beamte des Polizeireviers Ost in der vergangenen Nacht eine Kontrollstelle mit besonderem Augenmerk auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr auf der Hafenbrücke in Kassel eingerichtet hatten, konnte bereits ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt werden. Den BMW mit dem 40-jährigen Mann am Steuer hatten die Polizisten gegen 00:10 Uhr in die Kontrollstelle gewinkt und sofort Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille, weshalb er sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen musste. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des 40-Jährigen aus dem nördlichen Schwalm-Eder-Kreis sicher. Doch damit noch nicht genug: Als die Beamten im Auftrag des nicht mehr fahrtüchtigen Mannes das Auto von der Straße fuhren, um es auf einem Parkplatz abzustellen, kam plötzlich eine Pistole zum Vorschein, die unter dem Beifahrersitz gelegen hatte und in den Fußraum rutschte. Es handelte sich um eine geladene Gasdruckwaffe, die ebenfalls sichergestellt wurde. Da der 40-Jährige keinen erforderlichen kleinen Waffenschein besitzt, muss er sich nun neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

