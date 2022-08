Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bahnschranke abgerissen und abgehauen: Ermittler fahnden nach Sattelauflieger mit blauer Plane

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Mit ca. 10.000 Euro Schaden ging eine Unfallflucht aus, die sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr am Bahnübergang in der Industriestraße in Kaufungen ereignete. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein Sattelzug auf der Industriestraße in Richtung Leipziger Straße unterwegs. Als sich die Schranken wegen einer sich nähernden Tram schlossen, hatte der Lkw den Bahnübergang noch nicht überquert, sodass die Schranke an dem Sattelauflieger hängen blieb und vom Schrankenarm abriss. Wie der Fahrer der Straßenbahn den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, soll der Verursacher anschließend in Richtung Papierfabrik weggefahren sein. Es handelte sich um einen Sattelzug, dessen Auflieger eine blaue Plane hatte, so der Zeuge.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie bitten weitere Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden

