Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrzeugbrand auf A 44 nach technischem Defekt: Wasserwerfer unterstützt bei Löscharbeiten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kassel (ots)

A 44/ Kreuz Kassel-West:

Am heutigen Donnertagmorgen kam es gegen 8:40 Uhr auf der Autobahn 44 in Höhe Kreuz Kassel-West zu einem Fahrzeugbrand nach einem technischen Defekt. Die Autobahn musste voll gesperrt werden, weshalb es zu Stau und Verkehrsbehinderungen kam. Wie die dort eingesetzten Beamten der Baunataler Polizeiautobahnstation berichten, war eine 25-jährige Frau aus Ravensburg mit einem Ford Fiesta auf der Autobahn in Richtung Kassel unterwegs. Sie hatte den Gebrauchtwagen erst kürzlich gekauft und wollte diesen am heutigen Morgen in ihre Heimat überführen. Plötzlich bemerkte die junge Frau Rauchentwicklung aus dem Motorraum, woraufhin sie sofort anhielt und den Kleinwagen verließ. Der Ford Fiesta brannte anschließend völlig aus. Die 25-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Bei den anschließenden Löscharbeiten erhielt die hinzugeeilte Feuerwehr nicht alltägliche Unterstützung: Die Besatzung eines Wasserwerfers der Hessischen Bereitschaftspolizei, der zufällig auf der Autobahn in Richtung Dortmund unterwegs war, war auf den Vollbrand aufmerksam geworden. Die Polizisten hielten mit dem Spezialfahrzeug an und halfen von der gegenüberliegenden Seite beim Ablöschen des Autowracks (siehe Fotos). Rund 2 ½ Stunden dauerten die Aufräumarbeiten auf der Autobahn, bis alle Sperrungen wieder aufgehoben werden konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell