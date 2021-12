Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer Audi SUV touchiert Rollerfahrer am Weinberg: Ermittler suchen Zeugen und unbekannte Helferin

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen an beiden Beinen erlitt ein Rollerfahrer bei einer Unfallflucht am vergangenen Dienstagmorgen in der Kasseler Innenstadt. Der 27-jährige Mann aus Baunatal war gegen 7:50 Uhr mit seinem Motorroller auf der Frankfurter Straße von der Tischbeinstraße kommend in Richtung "Trompete" unterwegs. Als er unter der Fußgängerbrücke am Weinberg vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, soll von hinten ein weißer Audi SUV mit hoher Geschwindigkeit gekommen und so knapp vorbeigefahren sein, dass er den Spiegel des Zweirads touchiert habe. Daraufhin war die Lenkung des Rollers eingeschlagen und der 27-Jährige stürzte auf die Straße. Der SUV, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist, fuhr in schnellem Tempo davon. Eine nachfolgende Autofahrerin hielt hingegen sofort an und fragte den gestürzten Mann, ob er einen Rettungswagen benötige. Dies verneinte er und setzte seine Fahrt zunächst fort. Nachdem sich der erste Schock gelegt hatte, realisierte der 27-Jährige dass er verletzt war und meldete den Unfall beim Polizeirevier Mitte.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten die unbekannte Helferin, deren Beobachtungen von Bedeutung sein könnten, sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

