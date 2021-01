Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von landwirtschaftlichem Unterstand in Balhorn: Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Bad Emstal - Balhorn (Landkreis Kassel): An Silvester kam es zum Brand eines landwirtschaftlichen Unterstandes an der Isthaer Straße in Balhorn. Durch das Feuer, das gegen 19.30 Uhr entdeckt wurde, waren der Unterstand sowie darunter gelagertes Heu und mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge zerstört worden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Die genaue Brandursache konnte bislang noch nicht geklärt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Kriminalbeamten jedoch von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus, da andere Brandursachen nicht in Betracht kommen.

Zur Aufklärung des Falls bitten die Ermittler des K 11 weiterhin auch um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer am Silvesterabend, vor 19.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich des landwirtschaftlichen Unterstandes gemacht hat und der Polizei Hinweise zur Brandursache oder auf die mutmaßlichen Verursacher des Brandes geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

