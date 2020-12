Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach Angriff mit Messer in Hofgeismar: Drei Tatverdächtige festgenommen

KasselKassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 16.12.2020, um 12:07 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4792729 veröffentlichte Pressemitteilung):

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Nachdem am Dienstagmittag ein 16-Jähriger nahe des Hofgeismarer Bahnhofs aus einer siebenköpfigen Gruppe heraus angegriffen und mit einem Messer an der Schulter verletzt wurde, führten die umfangreichen Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Hofgeismar schnell zum Erfolg: Den Polizeibeamten gelang am gestrigen Mittwochnachmittag die Festnahme von drei jungen Tatverdächtigen, die sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Im Zuge der intensiven Bemühungen der Polizisten und Befragung von Zeugen gerieten die Jugendlichen, zwei 16-Jährige und ein 15-Jähriger aus Hofgeismar, ins Visier der Ermittler. Sie sind dringend verdächtig, den 16-Jährigen am Dienstagmittag gegen 13:20 Uhr an der Fußgängerbrücke im Bereich "An der Esse" geschubst, geschlagen und getreten zu haben. Zudem wurde das Opfer im Verlauf des Angriffs mit einem Messer an der Schulter verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Auseinandersetzung zwischen den Tatverdächtigen und dem Opfer ein Streit an der Schule vorausgegangen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen gegen die drei Jugendlichen dauern an.

