Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Einbrüche in Wilhelmshöher Einkaufszentrum: Kasseler Kripo sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Restaurant und ein Optikergeschäft in einem Wilhelmshöher Einkaufszentrum eingebrochen. In beiden Fällen erbeuteten die Einbrecher Bargeld aus den Büros und flüchteten letztlich unerkannt. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit der beiden Einbrüche in der Wilhelmshöher Allee, Ecke Bremelbachstraße, lässt sich auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 22:30 Uhr, und Samstagmorgen, 09:00 Uhr, eingrenzen. Dort waren die Einbrecher auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude gelangt. Im Anschluss hatten die Täter in einem Zwischenflur zwei Türen gewaltsam geöffnet und waren so in das Restaurant und das Optikergeschäft im Erdgeschoss eingestiegen.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Einkaufszentrums gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Kripo.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell