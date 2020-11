Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Wohnhausbrand am Wochenende in Kaufungen: Ursache war technischer Defekt

KasselKassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Sonntag, um 3:31 Uhr, und Montag, um 16:53 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Brand.)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo konnten die Ursache für das Feuer im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Kaufungen am Wochenende inzwischen klären. Wie sie berichten, war der Brand nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund eines technischen Defekts im Bereich elektrischer Leitungen im Dachgeschoss ausgebrochen. Aufgrund dessen war es in der Nacht zum Sonntag gegen 23 Uhr zu dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus im Hessenring gekommen, bei dem der Dachstuhl in Vollbrand geriet und zerstört wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell