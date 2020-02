Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei BMW in Kassel und Niestetal aufgebrochen: Unbekannte stehlen Navis; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel / Niestetal: In den vergangenen beiden Nächten ereignete sich zwei Autoaufbrüche, bei denen es die Täter auf festeingebaute Navigationsgeräte in BMW abgesehen hatten. Sowohl in Kassel-Wehlheiden als auch in Niestetal-Heiligenrode schlugen die Auto-Aufbrecher zu. Ob beide Taten auf das Konto ein und derselben Tätergruppe gehen, ist derzeit noch unklar.

Der erste Auto-Aufbruch hatte sich in der Nacht zum Dienstag in der Franz-Vetter-Straße in Kassel ereignet. Dort brachen die Täter einen schwarzen 5er BMW auf, indem sie eine der hinteren Dreieckscheibe einschlugen. Anschließend bauten sie aus dem Wagen das Navigationsgerät inklusive des Boardcomputers aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Der zweite Aufbruch ereignete sich dann in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Wicherstraße Heiligenrode. Auch hier waren die Täter über eine der hinteren Dreieckscheiben in einen grauen 1er BMW eingebrochen und hatten das Navigationsgerät ausgebaut. Wann genau sich die Einbrüche in der jeweiligen Nacht ereigneten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit einem der Fälle möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

