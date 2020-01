Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schneller Fahndungserfolg nach dreistem Fernseher-Diebstahl: Zivilfahnder schnappen Tatverdächtige mit Beute

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Schnell fassen konnten Zivilfahnder der Operativen Einheit BAB des Polizeipräsidiums Nordhessen gestern zwei mutmaßliche Ladendiebe. Die beiden Männer hatten zuvor offenbar in einem Discounter in der Fuldatalstraße recht dreist einen Sony-Fernseher im Wert von 400 Euro geklaut. Einer der beiden hatte sich den Karton geschnappt und in Richtung Eingang getragen, während der andere ihm von außen die Schiebetür öffnete. Das Einladen des Diebesguts in ihren eigenen Pkw ging dann aber offensichtlich nicht schnell genug vonstatten, sodass ein Marktmitarbeiter das Kennzeichen des Wagens ablesen und über den Notruf 110 der Polizei mitteilen konnte. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw führte nur kurze Zeit später dazu, dass die Zivilfahnder der Operativen Einheit den Wagen in der Kasseler Nordstadt ausfindig machen konnten. Auch die mutmaßlichen Diebe waren nicht weit. Die Beamten beobachteten dort, wie zwei Personen das gestohlene TV-Gerät gerade in einen Hauseingang trugen. Für die 23 und 28 Jahre alten Männer aus Kassel klickten an Ort und Stelle die Handschellen. Den Fernseher stellten die Zivilpolizisten sicher.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls verantworten. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

