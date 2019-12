Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Bränden im Stadtteil Wesertor: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am 24.12.2019, um 13:01 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4477515 veröffentlichte Pressemitteilung)

Kassel-Wesertor:

Nachdem es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu zwei Bränden im Kasseler Stadtteil Wesertor kam, haben die zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Freitag ihre Ermittlungen an den Brandstellen fortgesetzt. Nach ihren bisherigen Ermittlungen ist eine vorsätzliche Brandstiftung in beiden Fällen nicht ausgeschlossen.

Bei dem Brand auf dem Gelände einer Autowerkstatt im Ostring gegen 2 Uhr waren durch die Hitzeentwicklung eines brennenden Reifenstapels sechs geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Der angerichtete Schaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf rund 80.000 Euro geschätzt. Etwa eine halbe Stunde später meldeten Anwohner unweit der Autowerkstatt die brennenden Müllcontainer auf dem Gelände einer Seniorenwohnanlage im Franzgraben. Die Feuerwehr konnte durch ihre schnellen Löscharbeiten zwar ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnanlage verhindern, fünf Container wurden durch das Feuer jedoch komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Die Kriminalbeamten des K 11 können derzeit nicht ausschließen, dass Unbekannte den Reifenstapel und die Container vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Zeugen, die im Bereich der Brandstellen verdächtigen Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

