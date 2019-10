Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder, Gemarkung Willingshausen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landstraße 3263

Kassel (ots)

Am Sonntag, 27.10.2019, gegen 00:00 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3263 ein tödlicher Verkehrsunfall. Der alleinige 66-jährige männliche Unfallbeteiligte aus Willingshausen befuhr mit seinem Mercedes Benz die Landstraße 3263, aus Wasenberg kommend, in Richtung Neustadt. In einer Linkskurve kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Unfallbeteiligte verstarb noch an der Unfallstelle. An dem Mercedes Benz entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro. Die Landstraße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Beamten der Polizeistation Schwalmstadt haben die Unfallermittlungen aufgenommen; ein Gutachter wurde eingeschaltet.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

