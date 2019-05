Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Lkw-Unfall auf der A 7: Fahrer konnte befreit werden; Vollsperrung dauert an

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 11:13 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4269852 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall auf der A7.)

Autobahn 7 (Landkreis Kassel): Der Fahrer des Lkw, der gegen 9:50 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Süden auf einen Sattelzug aufgefahren war, konnte mittlerweile aus seinem beschädigten Fahrzeug befreit werden und wird nun mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere seiner Verletzungen liegen gegenwärtig noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation zum Unfallhergang berichten, war er etwa 600 Meter hinter der Anschlussstelle Lutterberg aus noch unbekannten Gründen mit seinem Klein-Lkw scheinbar nahezu ungebremst auf den vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren, der wegen Rückstau bereits fast bis zum Stillstand abgebremst hatte.

Die Vollsperrung der A 7 in Fahrtrichtung Süden wird bis zur Bergung der beschädigten Lkw und Reinigung der Fahrbahn noch bestehen bleiben müssen. Eine Dauer der Sperrung ist derzeit nicht absehbar.

Wir berichten nach.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell