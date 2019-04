Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auseinandersetzung im Bereich des Sterns: Angehörige versammeln sich vor Krankenhaus

Kassel (ots)

Kassel: Am heutigen späten Dienstagmittag kam es im Bereich der Unteren Königsstraße, Jägerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf einer der beiden zunächst lebensgefährlich verletzt wurde. Vermutlich setzte der Tatverdächtige ein Messer ein. Er flüchtete anschließend, nach ihm wird derzeit gefahndet. Bei der anschließenden medizinischen Versorgung des Opfers versammelten sich über zwei Dutzend Angehörige im und am behandelnden Krankenhaus. Mit mehreren Funkstreifen muss die Polizei die Angehörigen betreuen, um Störungen des Krankenhausbetriebs zu verhindern.

Wie die am Tatort eingesetzten Polizisten mitteilen, ereignete sich der Vorfall gegen 13:30 Uhr hinter einer Bar, die an der Unteren Königsstraße, oberhalb der Jägerstraße, gelegen ist. Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen, die beim für Tötungsdelikte zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden, dauern an.

