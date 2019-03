Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Einbruch in Kasseler Schule: Täter flüchten ohne Beute; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch kam es im Kasseler Stadtteil Wesertor zu einem Einbruch in die Carl-Schomburg-Schule. Die unbekannten Täter machten offenbar keine Beute und flüchteten. Möglicherwiese ließen sie durch das Auslösen einer Alarmanlage von ihrem Vorhaben ab. Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Eine Sicherheitsfirma, bei der gegen 23:55 Uhr der Alarm eingegangen war, hatte die Kasseler Polizei über den Einbruch in der Josephstraße informiert. Mehrere Streifen der Kasseler Reviere fuhren daraufhin zum Tatort. Dort entdeckten sie wenige Minuten später eine eingeschlagene Scheibe an einem Fenster im Erdgeschoss. Anhand der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass die Täter durch dieses Fenster in den dahinterliegenden Raum gelangten. Weiter drangen die Einbrecher scheinbar nicht vor. Vermutlich auf demselben Weg wie sie in die Schule eingedrungen waren, flüchteten die Täter augenscheinlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

