Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Unbekannter verletzt 45-Jährigen bei nächtlichem Streit am Holländischen Platz mit Messer: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründe eskalierte in der Nacht zum heutigen Mittwoch am Holländischen Platz in Kassel ein Streit zweier Männer. Dabei verletzte ein bislang unbekannter Täter den anderen Mann, einen 45-Jährigen aus Kassel, mit einem Messer an Hand und Beinen. Das Opfer musste mit Schnittverletzungen zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Der Täter war vom Tatort geflüchtet. Nach ihm wird nun gefahndet. Dabei bitten die mit den weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung betrauten Beamten des Polizeireviers Mitte auch um Hinweise von Zeugen auf den bislang unbekannten Mann mit schwarzen Haaren und südländischem Äußeren, der ca. 35 Jahre alt, etwa. 1,80 Meter groß und schlank sein soll.

Wie das Opfer gegenüber der gegen 3:50 Uhr zum Tatort gerufenen Streife des Reviers Mitte angab, war er zu Fuß auf dem Gehweg in Höhe der Holländischen Straße 17 unterwegs. Der Unbekannte habe ihn dort unvermittelt angesprochen und zum Weitergehen aufgefordert, so der 45-Jährige. Als er mit dem Mann zu diskutieren begann, habe der plötzlich ein Messer gezogen und ihn damit verletzt, sodass er an den Beinen oberflächliche und an einem Finger eine tiefere Schnittwunde erlitt. Anschließend sei der Täter in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Die Ermittler des Polizeireviers Mitte bitten Zeugen, die Angaben zum Tatablauf oder zum bislang unbekannten Täter machen können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell