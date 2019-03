Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Niestetal (Lkr. Kassel): Folgemeldung zur Rauchentwicklung in Wohnhaus: Feuer gelöscht; Wohnung ist unbewohnt

Kassel (ots)

Wie die im Wiesenweg in Niestetal bei dem Brand eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ist die Wohnung im Erdgeschoss des Hauses, in der die Rauchentwicklung entstand, seit kurzer Zeit unbewohnt. Ein Elektrogerät, dass offenbar noch in Betrieb war, hatte angefangen zu brennen. Die Feuerwehr hat das Gerät mittlerweile gelöscht und dadurch ein Ausbreiten des Brandes auf das Gebäude verhindern können. Personen, auch in den anderen, bewohnten Wohnungen des Hauses, sind nicht zu Schaden gekommen. Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss ist stark verraucht.

