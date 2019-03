Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baunatal (Lkr. Kassel): Unfallflucht in Baunatal: Rollerfahrer prallt gegen Pkw und flüchtet; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Zu einer Unfallflucht eines Rollerfahrers ist es am Samstagmittag in Baunatal-Großenritte gekommen. Der Unbekannte prallte dort mit seinem Zweirad gegen den entgegenkommenden VW Golf eines 20-Jährigen und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den Verursacher, an dessen Roller vermutlich ein blaues Versicherungskennzeichen mit den Fragmenten 260 J oder 268 J angebracht war. Der Fahrer wird als etwa 20 Jahre alter und 1,80 Meter großer Mann beschrieben, der einen beigen Parka und einen blauen Helm trug.

Wie der Fahrer des Golfs gegenüber den Beamten des Polizeireviers Süd-West mitteilte, kam es gegen 13:00 Uhr im Grünen Weg, kurz vor einer Kurve in Richtung Bahnhofstraße, zu dem Zusammenstoß. Der entgegenkommende Rollerfahrer hatte dort laut Angaben des Autofahrers die Kurve geschnitten und war gegen seinen Wagen geprallt. Durch die Kollision stürzte der Mann von seinem Zweirad und fiel auf die Motorhaube. Anschließend rappelte er sich auf, stieg auf seinen Roller und fuhr davon. Ob sich der Unbekannte bei seinem Sturz verletzte, ist derzeit nicht bekannt. Den Schaden an dem Auto schätzten die Beamten auf etwa 1500 Euro.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Rollerfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

