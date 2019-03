Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schauenburg (Lkr. Kassel): Folgemeldung zum Einbruch in Lagerhalle: Zeuge beobachtete zwei verdächtige Fahrzeuge; weitere Hinweise erbeten

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 10:48 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4214481 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Einbruch.)

Aufgrund der Zeugensuche der Polizei zu dem Einbruch in die Lagerhalle in Schauenburg in der Nacht zum Donnerstag, meldete sich ein Anwohner bei den Ermittlern, der möglicherweise die Täter auf der Flucht beobachtet hatte. Der Zeuge hatte gegen 4:50 Uhr in Elgershausen im Bereich Baunawiesen / Korbacher Straße aus der Ferne einen vorfahrenden silbernen Mercedes-Kleinbus der V-Klasse beobachtet. Aus diesem seien drei Männer ausgestiegen und anschließend in einen dort im Halterverbot stehenden Pkw, vermutlich eine Ford Limousine mit dunkler Farbe, eingestiegen. Vom Kennzeichen des Pkw habe er sicher die Buchstaben "HER" für Herne in Nordrhein-Westfalen ablesen können. Beide Fahrzeuge seien dann in Richtung Autobahn weggefahren.

Die mit dem Fall betrauten Ermittler des K 21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun weitere Hinweise auf die beiden von dem Zeugen beobachteten verdächtigen Fahrzeuge oder die dort beobachteten drei Männer zu bekommen. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Bei dem Einbruch in der Nacht zum Donnerstag waren die Täter äußerst brachial vorgegangen und hatten aus einer Lagerhalle in Elgershausen etwa 560 Smartphones von Apple im Wert von über 500.000 Euro erbeutet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat vor 4 Uhr in der Nacht, offenbar mehrere Täter waren an der Tatausführung beteiligt. Die Beobachtungen des Anwohners im Bereich Baunawiesen / Korbacher Straße stehen vermutlich im Zusammenhang mit dem Einbruch.

Matthias Mänz Pressesprecher 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell