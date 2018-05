POL-KS: Kassel - Mitte: Alkoholisierter 31-Jähriger stürzt am Altmarkt vor einfahrenden Linienbus und verletzt sich: Auch Busfahrer erleidet Schock

Kassel (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag ereignete sich an der Haltestelle "Altmarkt" ein Unfall zwischen einem einfahrenden Linienbus und einem 31 Jahre alten Mann aus Kassel. Der Rettungsdienst brachte den stark alkoholisierten und am Hinterkopf verletzten Mann vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus. Auch der Fahrer des Linienbusses erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch behandelt werden.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Unfall gegen 15:40 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr ein Linienbus, der vom "Altmarkt" aus in Richtung Stern unterwegs war, in den Haltestellenbereich ein. Plötzlich stand der 31-Jährige, der auf einer Bank im Haltestellenbereich saß, auf, kam ins Torkeln und stürzte vor den Bus. Der Mann war anschließend am Kopf verletzt und der Rettungsdienst wurde verständigt. Nach Erstversorgung fuhr er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Da bei ihm das Atemalkoholtestgerät einen Wert von 2,2 Promille anzeigte, entnahm ein Arzt außerdem eine Blutprobe. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts im Blut konnte er seinen Weg immer noch nicht alleine fortsetzen und musste deshalb für einige Stunden zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfall werden durch das Polizeirevier Mitte geführt.

