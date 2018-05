POL-KS: Kassel - Nord: Von Passant angesprochen: PKW-Aufbrecher legt Laptop ins Auto zurück

Kassel (ots) - Am gestrigen Mittwochmorgen brach ein bislang unbekannter Mann auf dem Universitätsparkplatz in der Henschelstraße in ein Auto ein. Der Täter nutzte die Abwesenheit der Fahrerin aus, um eine hintere Scheibe des Fahrzeugs einzuschlagen und ein Laptop mitsamt Tasche zu entnehmen. Der Täter rechnete jedoch nicht damit, dass ihn ein aufmerksamer Passant auf sein Verhalten ansprach. Das beherzte Eingreifen des Zeugen, ohne sich in Gefahr zu begeben, veranlasste den Dieb dazu, das Diebesgut wieder zurück in den Wagen zu legen und zu flüchten.

Den Einbruch meldete der 25-jährige Zeuge gegen 11:30 Uhr telefonisch bei der Leitstelle der Polizei Nordhessen. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er soeben beobachtet habe, wie ein Mann die Scheibe eines geparkten schwarzen Opel Corsa einschlug, und eine Tasche herausnahm. Lautstark sprach er den Mann an. Das wirkte offensichtlich, denn der Mann legte die Tasche, in der sich ein Laptop im Wert von 500 Euro befand, zurück in den Wagen und flüchtete in Richtung Moritzstraße. Der Aufbruchsschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Unbekannten verliefen bislang ohne Erfolg. Trotzdem wird sich die 49-jährige Halterin und Besitzerin des Laptops gefreut haben, dass der 25-Jährige aus Frankfurt am Main in vorbildlicher Art und Weise den Diebstahl ihres Laptops verhindert hat.

Der Zeuge kann den Täter wie folgt beschreiben:

Mann, 1,75 - 1,80 Meter groß, etwa 45 - 50 Jahre alt, schlanke Statur, südländische Erscheinung, kurze schwarze lockige Haare, dunkler Bart. Er war bekleidet mit einer braunen Lederjacke und einer dunklen Hose.

Die für Autoaufbrüche zuständigen Beamten der Operativen Einheit Kassel erhoffen sich mit der Veröffentlichung des Falles, weitere Hinweise auf den Täter aus der Bevölkerung zu bekommen. Diese richten mögliche Zeugen bitte an die Kasseler Polizei, Tel.: 0561 - 910 0.

