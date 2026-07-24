Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607070

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Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Freitag, 24. Juli 2026, haben zwei noch unbekannte Täter zwischen 18:30 und 2:30 Uhr versucht, in eine Bäckerei an der Hauptstraße in Höhe der Düsseldorfer Straße in Langenfeld-Mitte einzubrechen. Sie beabsichtigten, sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu verschaffen und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Düsseldorfer Straße. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Die Täter werden beschrieben als: ungefähr 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und mit Kapuze.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht auf Freitag, 24. Juli 2026, ist ein noch unbekannter Täter gegen 15:15 Uhr in einen Kiosk am Berliner Platz in Monheim am Rhein eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und entwendete nach ersten Erkenntnissen mehrere Getränke. Danach flüchtete er auf einem weißen Fahrrad in Richtung Friedenauer Straße. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtige Person mehr antreffen konnte. Der Täter wird beschrieben als: ungefähr 1,80 Meter groß, mit dunkelgrauem Hoodie, hellgrauer Jogginghose, grauem Rucksack und großer heller Tragetasche.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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