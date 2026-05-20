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POL-ME: Polizei sucht nach vermisster 88-Jähriger und bittet um Mithilfe - 2605067

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Ratingen (ots)

Seit Mittwochmorgen, 20. Mai 2026, wird die 88-jährige Hildegard S. aus einem Altenwohnheim in Ratingen-Zentrum vermisst. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich die Seniorin in einer gesundheitlichen Notsituation befindet und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Das war geschehen:

Am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, verließ die an Demenz erkrankte Hildegard S. unbemerkt das Wohnheim an der Angerstraße. Am Nachmittag alarmierten Mitarbeitende die Polizei, nachdem die Seniorin, die aus Düsseldorf stammt und in Ratingen nicht örtlich orientiert ist, im Bereich des Wohngebäudes nicht aufgefunden werden konnte.

Bekannte Anlaufadressen der 88-Jährigen wurden seit dem Verschwinden erfolglos überprüft und auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos. Die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach der vermissten Frau zu beteiligen.

Die Polizei hat weitere intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und bittet aus diesem Grund nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Hildegard S. ist circa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Sie soll mit einer grünen Steppjacke bekleidet sein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Seniorin tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, in Verbindung zu setzen.

Fotos der 88-Jährigen sind der Pressemitteilung zum Download bereitgestellt.

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