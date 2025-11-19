Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511081

Bild-Infos

Download

Erkrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Erkrath ---

Im Zeitraum zwischen Montag, 10. November 2025, 19:30 Uhr, und Dienstag, 18. November 2025, 10:30 Uhr, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stahlenhauser Straße in Erkrath-Hochdahl ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Laut dem aktuellen Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwedet. Der Schaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe.

In der Zeit von Dienstag, 18. November 2025, 11 Uhr, bis Mittwoch, 19. November, 00:30 Uhr, gelangten noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die erste Etage eines Mehrfamilienhauses an der Willbecker Straße in Erkrath-Hochdahl. Durch das Aufhebeln der dortigen Wohnungseingangstür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. An der Wohnungseingangstür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Möncherderweg in Langenfeld kam es am 18. November 2025 zwischen 16:15 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täterinnen oder Täter gelangten nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse durch den rückwärtig gelegenen Garten auf das Grundstück und schlugen ein Fensterglas der Terrassentür ein, um in die Wohnräume zu gelangen. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell