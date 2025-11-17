Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511069

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

Zwischen Dienstag, 4. November 2025, 20 Uhr, und Sonntag, 16. November 2025, 14 Uhr, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in Mettmann durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Einfamilienhaus an der Regerstraße ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zwischen Samstag, 15. November 2025, 15 Uhr, und Sonntag, 16. November 2025, 18 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus in der Mettmanner Weserstraße ein. Sie warfen eine Terrassentür mit Backsteinen ein und durchsuchten die Räume. Die Polizei prüft im Rahmen ihrer Ermittlungen, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Zwischen Freitag, 14. November 2025, 11 Uhr, und Samstag, 15. November 2025, 11 Uhr, drangen Unbekannte in Erkrath in einen Bungalow in der Curtiusstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Zurzeit steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei ermittelt.

Am Freitag, 14. November 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 12 Uhr und 20:15 Uhr in ein Haus am Millrather Weg ein und entwendeten einen Tresor mit Dokumenten. Die Unbekannten gelangten mutmaßlich durch eine Terassentür in das Haus.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Samstag, 15. November 2025, drangen Unbekannte zwischen 15 und 16 Uhr durch die Eingangstür in ein Reihenhaus in der Hildener Heinrich-Heine-Straße ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten diverse Schmuckstücke. Die Höhe des Schadens steht zurzeit noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Velbert ---

Zwischen Donnerstag, 13. November 2025, 16 Uhr, und Samstag, 15. November 2025, 12 Uhr, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sauerbruchstraße ein. Sie beschädigten dafür ein Terrassenfenster und durchsuchten die Räume. Ob Gegenstände oder Wertsachen entwendet wurden, steht zurzeit noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In Wülfrath drangen Unbekannte zwischen Samstag, 15. November 2025, 16 Uhr, und Sonntag, 16. November 2025, 2:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Buchenweg ein, entwendeten aber nichts. Die Täterinnen oder Täter waren durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus gelangt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Im Zeitraum zwischen Montag, 10. November 2025, 15:45 Uhr, und Freitag, 14. November 2025, 14 Uhr, drangen in Ratingen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus im Hölenderweg ein. Wie sie in das Haus gelangten und ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zwischen Donnerstag, 13. November 2025, 20 Uhr, und Freitag, 14. November 2025, 9:30 Uhr, brachen Unbekannte durch eine aufgehebelte Balkontür in Ratingen in ein Haus am Peddenkamp ein. Sie entwendeten einen Tresor mit Schmuck und Dokumenten. Der Schaden liegt nach erster, vorläufiger Schätzung im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Am Samstag, 15. November 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 15:30 Uhr und 19 Uhr durch eine eingeschlagene Terrassentür in ein Haus an der Straßburger Straße ein und durchsuchten die Räume. Zurzeit ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde.

Ebenfalls am Samstag, 15. November 2025, drangen Unbekannte zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr in ein Haus in der Straße An der Schmeilt ein. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und entwendeten mehrere hochwertige Uhren. Die genaue Schadenssumme ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Am Sonntag, 16. November 2025, versuchten Unbekannte gegen 19:50 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Waldseestraße einzubrechen. Sie hebelten ein Fenster auf, konnten aber keinen Zugang zu den Räumen erlangen. Aufmerksame Zeugen beobachteten drei schwarz gekleidete Täter und alarmierten die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers blieb leider ohne Erfolg.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

