Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511040

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Montag, 10. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10 und 15:40 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sontumer Straße in der Höhe eines Kreisverkehrs in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und entwendeten einen Tresor.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Zeit von Freitag, 7. November 2025, gegen 0 Uhr, bis Montag, 10. November 2025, gegen 16:45 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus in der Lessingstraße in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Nacht auf Dienstag, 11. November 2025, sind zwei noch unbekannte Täter zwischen 3:10 und 3:25 Uhr in einen Juwelier an der Gerresheimer Straße / Berliner Straße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Rolltor und die Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die beiden Täter lösten einen Alarm aus. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Die Unbekannten werden beschrieben als: männlich, mit normaler Statur, sie trugen beide Masken. Einer war mit einer hellen Winterjacke, dunklen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Der andere trug eine dunkle Winterjacke, helle Jogginghose und weiße Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit von Montag, 27. Oktober 2025, gegen 10 Uhr, bis Montag, 10. November 2025, gegen 11 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus am Kirchberg in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit von Dienstag, 4. November 2025, gegen 14 Uhr, bis Montag, 10. November 2025, gegen 17:15 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Maximilian-Weyhe-Straße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde eine Armbanduhr gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Sonntag, 9. November 2025, gegen 18 Uhr, bis Montag, 10. November 2025, gegen 16:55 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in der Höhe der Metzmacherstraße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

