POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511014

Haan / Langenfeld / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Haan ---

Zwischen Donnerstag, 30. Oktober 2025, 16:30 Uhr, und Montag, 3. November 2025, 17:30 Uhr, kam es in Haan zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Zwengenberger Straße. Unbekannte Täterinnen oder Täter hebelten die Eingangstür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Zwischen Samstag, 1. November 2025, 0:00 Uhr, und Montag, 3. November 2025, 7:50 Uhr, drangen Unbekannte in Langenfeld in die Büroräume eines Telekommunikationsunternehmens an der Elisabeth-Selbert-Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang und durchwühlten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden mehrere Laptops.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Zwischen Freitag, 31. Oktober 2025, 18 Uhr, und Montag, 3. November 2025, 12 Uhr, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in Ratingen in ein Friseurgeschäft an der Lintorfer Straße ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft zurzeit, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

