POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510116

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Zwischen Mittwoch, 29. Oktober 2025, gegen 22:00 Uhr, und Donnerstag, 30. Oktober 2025, gegen 6:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Firmengebäude an der Industriestraße in Velbert ein. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge, unter anderem einen Akku-Schlagbohrer, eine Akku-Flex und Bohrmaschinen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, wurde zwischen 12 und 19:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Grünen Winkel" in Ratingen eingebrochen. Der oder die bisher unbekannten Täterinnen oder Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zwischen Donnerstag, 23. Oktober 2025, gegen 15 Uhr, und Dienstag, 28. Oktober 2025, gegen 16 Uhr, wurde in ein leerstehendes Haus an der Herderstraße in Ratingen eingebrochen. Der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter hebelten die Terassentür auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 14 und 18:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Köbener Straße in Hilden eingebrochen. Nachdem sie die Wohnungstür aufhebelten, durchsuchten sie die Räume der Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Zwischen Mittwoch, 29. Oktober 2025, gegen 16:30 Uhr, und Donnerstag, 30. Oktober 2025, gegen 14:10 Uhr, wurde in die Geschäftsräume eines Versandlogistikers an der Solinger Straße in Langenfeld eingebrochen. Der oder die bisher unbekannten Täterinnen oder Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten die Schlüssel für zwei im Hinterhof geparkte Kleinkrafträder der Marken Piaggio und Kwan Yang und stahlen diese.

Zwischen Mittwoch, 29. Oktober 2025, gegen 21:30 Uhr, und Donnerstag, 30. Oktober 2025, gegen 17 Uhr, wurde in ein Vereinsheim an der Straße "Hardt" in Langenfeld eingebrochen. Die noch unbekannten Täterinnen oder Täter verschafften sich durch die Eingangstür Zutritt. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld.

Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, wurde zwischen 8:30 und 17:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Höhe der Metzmacher Straße in Langenfeld eingebrochen. Die noch unbekannten Täterinnen oder Täter verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Goldschmuck, Goldmünzen und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

