PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Suche nach vermisstem Michael K. - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mitsuche - 2510008

POL-ME: Suche nach vermisstem Michael K. - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mitsuche - 2510008
  • Bild-Infos
  • Download

Remscheid / Wülfrath (ots)

Aus aktuellem Anlass und wegen der örtlichen Bezüge nach Wülfrath im Kreis Mettmann teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann nachfolgende Pressemeldung des Polizeipräsidiums Wuppertal:

"Seit Vorgestern Abend (30.09.2025, 20:40 Uhr) wird der 63-jährige Michael K. aus Remscheid vermisst. Michael K. könnte sich im Bereich Mettmann (beziehungswese in Wülfrath) aufhalten. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Vermisste ist 1,86 Meter groß, hat eine kräftige Figur, kurzes, graues Haar und einen kurzen grauen Bart. Letztmalig trug er eine schwarze Weste und eine anthrazitfarbene Wanderhose.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 und in dringenden Fällen der 110 zu melden."

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren