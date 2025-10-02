Polizei Mettmann

POL-ME: Suche nach vermisstem Michael K. - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mitsuche - 2510008

Remscheid / Wülfrath (ots)

Aus aktuellem Anlass und wegen der örtlichen Bezüge nach Wülfrath im Kreis Mettmann teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann nachfolgende Pressemeldung des Polizeipräsidiums Wuppertal:

"Seit Vorgestern Abend (30.09.2025, 20:40 Uhr) wird der 63-jährige Michael K. aus Remscheid vermisst. Michael K. könnte sich im Bereich Mettmann (beziehungswese in Wülfrath) aufhalten. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Vermisste ist 1,86 Meter groß, hat eine kräftige Figur, kurzes, graues Haar und einen kurzen grauen Bart. Letztmalig trug er eine schwarze Weste und eine anthrazitfarbene Wanderhose.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 und in dringenden Fällen der 110 zu melden."

