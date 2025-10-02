POL-ME: Suche nach vermisstem Michael K. - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mitsuche - 2510008
Remscheid / Wülfrath (ots)
Aus aktuellem Anlass und wegen der örtlichen Bezüge nach Wülfrath im Kreis Mettmann teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann nachfolgende Pressemeldung des Polizeipräsidiums Wuppertal:
"Seit Vorgestern Abend (30.09.2025, 20:40 Uhr) wird der 63-jährige Michael K. aus Remscheid vermisst. Michael K. könnte sich im Bereich Mettmann (beziehungswese in Wülfrath) aufhalten. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.
Der Vermisste ist 1,86 Meter groß, hat eine kräftige Figur, kurzes, graues Haar und einen kurzen grauen Bart. Letztmalig trug er eine schwarze Weste und eine anthrazitfarbene Wanderhose.
Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 und in dringenden Fällen der 110 zu melden."
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell