Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508064

Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Haan ---

In der Nacht auf Freitag, 15. August 2025, haben zwei noch unbekannte Täter gegen 3:50 Uhr versucht in einen Handyladen am Neuen Markt in Haan einzubrechen. Sie versuchten die Schaufensterscheibe einzuschlagen, bis ein Zeuge die Polizei alarmierte. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß in Richtung des Spielplatzes an der Schillerstraße. Sie trugen dunkle Kleidung, Kapuzen und zwei großen schwarzen Sporttaschen. Ihre Gesichter waren verdeckt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

