Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunken hinterm Steuer: Streifenwagenbesatzung zieht alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr

Bremerhaven (ots)

Rasch beendet war die Alkoholfahrt eines 56-Jährigen in der Nacht zu Sonntag, 8. Dezember, in Bremerhaven-Lehe. Glücklicherweise kam hierbei niemand zu Schaden. Eine Polizeistreife befand sich gegen 0.30 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz, als ihnen an der Goethestraße ein Kleinwagen auffiel. Der Wagen fuhr gerade vor einer Gaststätte los, stoppte dann wieder und fuhr einige Meter rückwärts und wendete. Hierbei touchierte das Auto beinahe ein Gebüsch am Straßenrand. Anschließend fuhr der Kleinwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die verkehrsberuhigte Zone davon - hier ist lediglich Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Die Polizisten stoppten den voll besetzten Wagen an der Kreuzung Goethestraße/Zollinlandstraße für eine Verkehrskontrolle. Hierbei fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 56 Jahre alten Fahrers auf. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Test bestätigte dies: Der Mann wies einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit auf. Eine Blutentnahme wurde fällig. Einen Führerschein hatte der betrunkene Autofahrer nicht dabei. Weil auch die anderen Mitfahrer alkoholisiert waren, endete die Autofahrt an dieser Stelle. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

