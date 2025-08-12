Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508048

Hilden / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

Zwischen Freitag, 8. August 2025, 23:40 Uhr, und Montag, 11. August 2025, 14 Uhr kam es in Hilden zu einem Einbruch in ein Firmengebäude an der Hofstraße. Bereits am Freitag gegen 23:40 Uhr löste ein Alarm aus, woraufhin die Polizei das Gebäude durchsuchte, ohne eine Feststellung zu machen. Am Montag stellte der Firmeninhaber dann Beschädigungen am Gebäude fest und alarmierte erneut die Polizei. Unbekannte Täterinnen oder Täter gelangten über eine Leiter auf das Dach eines benachbarten Gebäudes und drangen von dort über ein Fenster in die Räume des Unternehmens ein. Die Höhe des Schadens und ob etwas entwendet wurde ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Montag, 11. August 2025, kam es in Ratingen zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen 19 Uhr und 19:20 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine eingeschlagene Scheibe Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Ullenbeck und entwendeten mehrere Uhren sowie einen Tresor. Die Höhe des Schadens ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell