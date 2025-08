Polizei Mettmann

POL-ME: Firmenauto bei Einbruch entwendet - 2508019

Ratingen (ots)

In der Nacht auf Montag, 4. August 2025, kam es in Ratingen zum Einbruch in eine Autolackiererei, bei dem unter anderem ein Firmenauto gestohlen wurde.

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 2:15 Uhr drangen drei noch unbekannte Männer gewaltsam in die Räumlichkeiten des Unternehmens an der Christinenstraße ein. Aus diesen entwendeten sie eine Geldkassette sowie die Schlüssel zu einem schwarzen VW Golf mit Mettmanner Kennzeichen (ME), der im Innenhof der Autolackiererei stand. Mit diesem Auto flüchteten die unbekannten Täter anschließend. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - schlanke Statur - helle Kappe, heller Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose - schwarz-weiße Sneaker der Marke Nike

Person 2:

- männlich - schlanke Statur - kurze, dunkle Haare - helles Halstuch - dunkle Weste, Pullover mit mehrfarbigem Muster, dunkle Hose - dunkle Sportschuhe

Person 3:

- männlich - schlanke Statur - helle Kappe und helle Jacke - dunkle Jogginghose mit Streifen - dunkle Sportschuhe

Ein Mitarbeiter bemerkte den Einbruch am nächsten Morgen und alarmierte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete und fragt:

Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Umfeld der Christinenstraße Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell