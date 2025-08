Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist in Ratinger Wald: Polizei bittet um Hinweise - 2508004

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 31. Juli 2025, entblößte sich in einem Ratinger Wald ein noch unbekannter Mann vor einer 64-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12 Uhr war die Ratingerin mit ihrem Hund auf dem Hölenderweg aus Richtung Eggerscheidt kommend unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann in Höhe einer Laube auffiel, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 64-Jährige entfernte sich und informierte die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen konnte.

Die Frau beschreibt den Unbekannten als:

- männlich - circa 25 bis 35 Jahre alt - ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß - schlank - mit kurzen dunklen lockigen Haaren und keinem Bart - trug ein T-Shirt, Shorts und Armstulpen und hatte eine helle Einkaufstasche dabei - mit südländischem Erscheinungsbild

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat in dem Waldgebiet einen verdächtigen Mann beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell