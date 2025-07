POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2507060

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

In der Nacht auf Samstag, 12. Juli 2025, kam es in Wülfrath zum Diebstahl hochwertiger Baumaschinen von einem Baustellengelände.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Die unbekannten Diebinnen oder Diebe stahlen zwischen Freitag, 11. Juli 2025, 19 Uhr und Samstag, 12. Juli 2025, 8 Uhr auf dem frei zugänglichen Gelände an der Düsseler Straße diverse Maschinen und Werkzeuge eines Unternehmens für Garten- und Landschaftsbau. Dazu brachen sie unter anderem einen Mercedes Vito sowie einen Lagercontainer auf und entwendeten eine Rüttelplatte von der Ladefläche eines Mercedes Sprinters. Der Schaden wird vorläufig auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat im genannten Zeitraum im Umfeld der Düsseler Straße Verdächtiges oder die Täterinnen bzw. Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Samstag, 12. Juli 2025, kam es am frühen Morgen zum versuchten Diebstahl von Werkzeugen und Arbeitsgeräten aus den Lagerräumen eines Unternehmens an der Ratinger Harkortstraße. Die beiden Tatverdächtigen hatten einen Alarm ausgelöst und der so informierte Firmeninhaber verständigte die Polizei. Diese konnte die beiden Tatverdächtigen - einen 29-jährigen Kosovaren und einen 37-jährigen Mazedonier - stellen und vorläufig festnehmen. Das Diebesgut wurde sichergestellt und an den Firmenbesitzer übergeben.

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

