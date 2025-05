POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2505045

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Freitag, 9. Mai 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 1 und 8:30 Uhr in einen Dönerladen an der Friedrichstraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt. Es wurden Bargeld, ein Zigarettenautomat und ein Dönermesser gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Freitag, 9. Mai 2025, gegen 16 Uhr, bis Samstag, 10. Mai 2025, gegen 5:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Küche einer diakonischen Einrichtung am Diakonissenweg in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und randalierten in den Räumen. Es wurde ein Autoschlüssel entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Sonntag, 11. Mai 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10:15 und 13 Uhr in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet nördlich der Straße "Auf der Aue" in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Freitag, 9. Mai 2025, gegen 23 Uhr, bis Samstag, 10. Mai 2025, gegen 7:45 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Café an der Straße "Markt" in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Samstag, 10. Mai 2025, sind zwei noch unbekannte Täter gegen 17:50 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eichenstraße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete den Einbruch und alarmierte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte die beiden Täter leider nicht mehr antreffen. Sie werden beschrieben als: männlich, circa 25 Jahre alt, schwarz bekleidet, mit Base-Caps und schwarzen Handschuhen. Einer soll etwas korpulenter und einer schlank gewesen sein. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Sonntag, 11. Mai 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 8 und 18:40 Uhr in die Büroräume einer Kirche an der Solinger Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld entwendet.

In der Zeit von Samstag, 10. Mai 2025, gegen 18 Uhr, bis Sonntag, 11. Mai 2025, gegen 11 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet nördlich der Langforter Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Goldschmuck und Silberbesteck entwendet.

Am Samstag, 10. Mai 2025, versuchten zwei noch unbekannte Täter gegen 14:50 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rudolfstraße in Langenfeld einzubrechen. Sie beabsichtigten sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt zu verschaffen, bis eine aufmerksame Nachbarin sie durch den Türspion bemerkte und durch Klopfgeräusche gegen die eigene Wohnungstür vertrieb. Das Duo flüchtete in Richtung Düsseldorfer Straße. Eine nähere Beschreibung liegt leider nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

