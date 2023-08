Polizei Mettmann

POL-ME: Zeuginnen und Zeugen gesucht: 38-Jähriger von Auto überrollt und schwer verletzt - Ratingen - 2308088

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 24. August 2023, wurde in Ratingen ein 38-jähriger Oberhausener auf einem Feldweg von dem Auto einer 53-Jährigen überrollt und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 16:50 Uhr befuhr eine 53-jährige Düsseldorferin mit ihrem Volvo XC40 die Kalkumer Straße in Richtung Ratingen. In Höhe des Dickelsbachs bog sie rechts auf einen Feldweg ab und überrollte dort den 38-Jährigen, der aus noch ungeklärten Umständen auf dem Boden lag. Die Fahrerin gab an, den Mann nicht gesehen zu haben und alarmierte sofort die Polizei und die Rettungskräfte.

Diese brachten den schwer verletzten Mann nach einer medizinischen Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 53-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, in Verbindung zu setzen.

