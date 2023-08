Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise - Erkrath - 2308016

Mettmann (ots)

Am frühen Montagabend, 7. August 2023, zeigte sich ein bisher unbekannter Mann Fahrgästen einer S-Bahn in Erkrath in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 18:20 Uhr hielt sich ein 21-jähriger Zeuge in der S-Bahnlinie S8 in Richtung Mönchengladbach auf. Zwischen den Bahnhöfen Hochdal-Millrath und Haan-Gruiten beobachtete er einen Mann, welcher auf einem angrenzenden Feld stand und in Richtung S-Bahn blickte. Hierbei zeigte er sich in schamverletzender Weise, so dass der 21-Jährige sich belästigt fühlte und die Polizei alarmierte.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Beamten den flüchtigen Tatverdächtigen im Umfeld nicht mehr antreffen. Der leicht gebräunte Mann soll eine Netzstrumpfhose und ein Oberteil getragen haben, nähere Hinweise liegen nicht vor.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

