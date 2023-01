Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Frauen durch falsche WhatsApp um Bargeld betrogen - Langenfeld

Velbert - 2301048

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstag, 12. Januar 2023, wurden gleich zwei Frauen durch eine falsche WhatsApp-Nachricht um eine vierstellige Summe betrogen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Das war geschehen:

Eine 61-jährige Langenfelderin erhielt am Donnerstagmorgen, 12. Januar 2023, über den Messenger-Dienst WhatsApp eine Nachricht auf ihrem Handy. Der Schreiber gab sich als Verwandter aus und schilderte, dass sein Handy defekt und er aktuell lediglich unter der angezeigten Nummer erreichbar sei.

In weiteren Gesprächsverlauf bat der Schreiber anschließend, eine vermeintlich dringende Überweisung für ihn auszuführen und begründete dies damit, dass er derzeit keinen Zugriff auf sein online-Banking verfüge. Hilfsbereit sicherte die 61-Jährige die Übernahme der Zahlung zu und überwies den insgesamt vierstelligen Betrag an das genannte Konto.

Erst später hielt sie persönlich Rücksprache mit ihrem Verwandten, wobei der Betrug auffiel. Die Langefelderin informierte folgerichtig die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges einleitete.

Ähnlich erging es einer 63-jährigen Velberterin, welche am Donnerstag, 12. Januar 2023, eine Nachricht ihrer vermeintlichen Tochter auf WhatsApp unter einer fremden Nummer erhielt. Die Schreiberin bat ebenfalls um die Überweisung eines vierstelligen Betrages, welches die Velberterin hilfsbereit ausführte. Erst später fiel der Betrug auf und die 63-Jährige erstattete Anzeige.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall erneut nutzen, um eindringlich vor dieser neuen Betrugsmasche zu warnen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Nachrichten von unbekannten Nummern auf Ihrem Handy erhalten, insbesondere, wenn sich die Absender als nahe Angehörige ausgeben und nach einem kurzen Gesprächsverlauf um Geld oder Überweisungen bitten. Kontaktieren Sie in solchen Fällen immer ihre Verwandten telefonisch unter den Ihnen bekannten Nummern und erkundigen Sie sich persönlich, ob wirklich ein Rufnummernwechsel stattgefunden hat. Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei unter der 110 an und bringen Sie auch Betrugsversuche, die noch rechtzeitig bemerkt werden, zur Anzeige. Sprechen Sie auch mit Nachbarn, Bekannten und älteren Personen in Ihrem Umfeld über diese und ähnliche Betrugsmaschen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell