POL-ME: Polizei lädt zur Veranstaltung zum Thema #Menschennähe ein - Mettmann - 2211077

Mettmann (ots)

Egal, ob im Streifendienst, bei der Kriminalpolizei, als Hundeführer oder auf der Leitstelle: Die Tätigkeiten bei der Kreispolizeibehörde Mettmann sind so vielfältig und vielseitig, wie die Menschen, die sie ausüben. Egal, ob als Beamte oder Angestellte: Die Polizei hat viele Gesichter. #Menschennähe ist das, was sie alle verbindet und weshalb sie für die Menschen im Kreis einstehen.

In den vergangenen Wochen stellte die Polizei Mettmann auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram bereits verschiedene Menschen aus der Behörde vor, die ganz persönlich darüber berichteten, was #Menschennähe für sie bedeutet und welche Erlebnisse diese Haltung geprägt haben. Diese Aktion ist eingebettet in eine NRW-Kampagne unter dem Titel "POLIZEIarbeit ist WERTEarbeit" an der sich alle Polizeibehörden im Land beteiligen.

Nun sind die Bürgerinnen und Bürger am Zug: Die Polizei Mettmann möchte mit den Menschen im Kreis ins Gespräch kommen und lädt dazu am kommenden Samstag (19. November 2022) von 12 bis 15 Uhr auf eine Tasse Kaffee oder Tee zu einem Gespräch oder auch einem eigenen Selfie am Neanderthal Museum (Talstraße 300 in Mettmann) ein. Uns interessiert aber vor allem, was für sie #Menschennähe bei der Polizei bedeutet oder in welchen Situationen sie sich vielleicht mehr #Menschennähe gewünscht hätten?

Selbstverständlich steht die Polizei auch für alle anderen Fragen zur Verfügung: Expertinnen und Experten der Kriminalprävention sowie der Verkehrsunfallprävention beraten an dem Nachmittag rund um die Themen Einbruchschutz, Enkeltrick und Sicherheit im Straßenverkehr.

Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung in Wort und Bild eingeladen.

