Polizei Mettmann

POL-ME: Mülleimer in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2211012

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag, 02. November 2022, hat der Inhalt eines Mülleimers am Werkerhofplatz in Heiligenhaus gebrannt. Die Polizei geht nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Inhalt absichtlich entzündet wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 17:20 Uhr wurde ein 38-jähriger Heiligenhauser von spielenden Kindern über einen brennenden Mülleimer auf einem Basketballplatz an einem Mehrfamilienhaus der Anschrift Werkerhofplatz 6 informiert. Der Zeuge versuchte zunächst selbständig den Brand zu löschen und informierte anschließend die Feuerwehr, welche die Nachlöscharbeiten erfolgreich durchführte.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

